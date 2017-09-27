ملخص مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا 2018

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ملخص مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو في دوري أبطال أوروبا، سقط فريق ليفربول الإنجليزي في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله خارج أرضه أمام مُضيفه فريق سبارتاك موسكو الروسي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما في العاصمة الروسية موسكو ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ملخص مباراة ليفربول وسبارتاك موسكو:-

في شوط المباراة الأول فرض فريق ليفربول منذ الوهلة الأولى سيطرته الكاملة على اللقاء في إطار سعيه لتسجيل الأهداف من أجل حسم المباراة بشكل باكر، ولكن ومع مرور الدقائق وجد فريق ليفربول نفسه أمام فريق يتميز بالصلابة الشديدة من الناحية الدفاعية مما حرمه من تشكيل أي خطورة على مرمى أصحاب الأرض.

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ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فعند الدقيقة الثالثة والعشرين تمكن فريق سبارتاك موسكو من تسجيل هدفه الأول في اللقاء، وذلك عبر لاعبه البرازيلي فيرناندو الذي نفذ بدوره ركلة حرة من خارج منطقة الجزاء بطريقة أكثر من رائعة ليضع بها فريقه في المقدمة.

ولكن رد فريق ليفربول لم يتأخر كثيراً فعند الدقيقة الحادية والثلاثين نجح فريق الريدز في تعديل النتيجة وذلك عبر نجمه البرازيلي فيليبي كوتينيو مُعيداً المواجهة إلي نقطة الإنطلاق من جديد، ولكن بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد لينتهي الشوط على وقع التعادل الإيجابي بهدف لمثله لكل فريق.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق ليفربول عن قلب الطاولة على مُضيفه من خلال تسجيل المزيد من الأهداف وفي المقابل حاول فريق سبارتاك موسكو التماسك من الناحية الدفاعية مع الإعتماد على الهجمات المرتدة من أجل التسجيل، ولكن وفي نهاية المطاف لم يتمكن أي من الفريقين من فعل أي شئ طوال دقائق الفترة الثانية وبذلك حصد كل فريق نقطة واحدة فقط ليرفع كلاً منهما رصيده إلي نقطتين.

التشكيلة الأساسية لفريق ليفربول في المباراة:-