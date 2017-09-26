ملخص مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا 2018

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ملخص مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا، حقق حامل اللقب في أخر موسمين فريق ريال مدريد الإسباني فوزاً صعباً على حساب مُضيفه فريق بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ملخص مباراة ريال مدريد وبوروسيا دورتموند:-

في شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى حاول كل فريق أن يفرض سيطرته على الطرف الآخر، ومع مرور الدقائق بدا الفريق الملكي أفضل من منافسه سواء من الناحية الدفاعية أو من الناحية الهجومية، وعند الدقيقة الثامنة عشر نجح فريق ريال مدريد في إفتتاح التسجيل وذلك عبر جناحه الويلزي الطائر غاريث بيل.

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ومن بعد ذلك الهدف إستمر الفريق الملكي في عملية إستحواذه بشكل كامل تقريباً على الكرة في إطار سعيه لتسجيل المزيد من الأهداف، ولكن بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد في نهاية المطاف لينتهي الشوط على وقع تقدم الضيوف بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني بدا فريق بوروسيا دورتموند عازماً على تدارك تأخره في النتيجة قبيل فوات الأوان وفي المقابل حاول الريال حسم الأمور بهدف أخر، وعند الدقيقة التاسعة والأربعين تحقق للميرنغي ما أراد حينما سجل له نجمه البرتغالي الدون كريستيانو رونالدو الهدف الثاني وسط دفاع تائه تماماً من جانب أصحاب الأرض.

ولكن فريق بوروسيا دورتموند لم يستسلم لذلك الأمر وعند الدقيقة الرابعة والخمسين نجح في تقليص الفارق عبر مهاجمه الغابوني أوباميانغ ليُشعل من أجواء القمة من جديد، ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على الفريق الملكي وعند الدقيقة التاسعة والسبعين أنهى الدون كريستيانو رونالدو كل شئ بعدما أحرز الهدف الثاني الشخصي والثالث لفريقه، ليضمن الميرنغي بذلك النقاط الثلاث ويرفع رصيده إلي 6 نقاط تربع بها على صدارة المجموعة رفقة فريق توتنهام هوتسبير الإنجليزي.

التشكيلة الأساسية لريال مدريد في المباراة:-

حراسة المرمى: كيلور نافاس

خط الدفاع: داني كارفاخال – رافاييل فاران – سيرخيو راموس – ناتشو

خط الوسط: كارلوس كاسيميرو – لوكا مودريتش – توني كروس – إيسكو

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو – غاريث بيل

التشكيلة الأساسية لبوروسيا دورتموند في المباراة:-