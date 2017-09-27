موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي

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موعد مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للدوري الإنجليزي الممتاز، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومين وهما يوم السبت والأحد واللذان سيوافقان كلاً من 30 من شهر سبتمبر الحالي واليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز:-

هادرسفيلد تاون – توتنهام هوتسبير / السبت

بورنموث – ليستر سيتي

مانشستر يونايتد – كريستال بالاس

ستوك سيتي – ساوثهامبتون

وست بروميتش ألبيون – واتفورد

وست هام يونايتد – سوانزي سيتي

تشيلسي – مانشستر سيتي

أرسنال – برايتون / الأحد

إيفرتون – بيرنلي

نيوكاسل يونايتد – ليفربول

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي:-

سوف تُقام مباراة القمة التي تجمع بين حامل اللقب في الموسم الماضي فريق تشيلسي وضيفه فريق مانشستر سيتي يوم السبت على أرضية ملعب ستامفورد بريدج، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس:-

سوف تُقام مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في يوم السبت على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد:-

سوف تُقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في يوم الأحد على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أرسنال وبرايتون:-

سوف تُقام مباراة أرسنال وبرايتون في يوم الأحد على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وهادرسفيلد تاون:-

سوف تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وهادرسفيلد تاون في يوم السبت، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون:-

سوف تُقام مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون في يوم السبت على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.