موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للدوري الإيطالي

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موعد مباريات الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للدوري الإيطالي، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السابعة من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار يومين وهما يوم السبت والأحد واللذان سيوافقان كلاً من يوم 30 من شهر سبتمبر الحالي واليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة السابعة من الدوري الإيطالي:-

أودينيزي – سامبدوريا / السبت

جنوى – بولونيا

نابولي – كالياري / الأحد

بينيفينتو – إنتر

كييفو فيرونا – فيورنتينا

لاتسيو – ساسولو

سبال – كروتوني

تورينو – هيلاس فيرونا

ميلان – روما

أتالانتا – يوفنتوس

موعد مباراة ميلان وروما:-

سوف تُقام مباراة القمة بين ميلان وروما في يوم الأحد على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس ومُضيفه فريق أتالانتا في يوم الأحد على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إنتر وبينيفينتو:-

سوف تُقام مباراة إنتر وبينيفينتو في يوم الأحد، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة نابولي وكالياري:-

سوف تُقام مباراة نابولي وكالياري في يوم الأحد على أرضية ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة لاتسيو وساسولو:-

سوف تُقام مباراة لاتسيو وساسولو في يوم الأحد على أرضية ملعب الأولمبيكو بالعاصمة الإيطالية روما، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

ترتيب أول 6 أندية في الدوري الإيطالي حتى الآن:-