موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباريات الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للدوري الإسباني، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السابعة من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من 29 و30 من شهر سبتمبر الحالي واليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة السابعة من الدوري الإسباني:-

سيلتا فيغو – جيرونا / الجمعة

ديبورتيفو لاكورونيا – خيتافي / السبت

إشبيلية – ملقا

ليفانتي – ديبورتيفو ألافيس

ليغانيس – أتليتكو مدريد

ريال سوسيداد – ريال بيتيس / الأحد

برشلونة – لاس بالماس

فالنسيا – أتليتك بيلباو

فياريال – إيبار

ريال مدريد – إسبانيول

موعد مباراة ريال مدريد وإسبانيول:-

سوف تُقام مباراة ريال مدريد وإسبانيول في يوم الأحد على أرضية ملعب سانتياغو بيرنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس:-

سوف تُقام مباراة برشلونة ولاس بالماس في يوم الأحد على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وليغانيس:-

سوف تُقام مباراة أتليتكو مدريد وليغانيس إحدى ديربيات العاصمة الإسبانية مدريد في يوم السبت، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة إشبيلية وملقا:-

سوف تُقام مباراة إشبيلية وملقا في يوم السبت على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان بإقليم الأندلس، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة فالنسيا وأتليتك بيلباو:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين فالنسيا وأتليتك بيلباو في يوم الأحد على أرضية ملعب ميستايا، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب أول 6 أندية في الدوري الإسباني حتى الآن:-