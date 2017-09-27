موعد مباريات الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباريات الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للدوري المصري، يشهد اليوم الأربعاء إنطلاقة الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 4 أيام وهي أيام الأربعاء والخميس والجمعة والسبت والتي ستكون موافقة لكلاً من 27 و28 و29 و30 من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الرابعة من الدوري المصري الممتاز:-

الرجاء – الإنتاج الحربي / الأربعاء

النصر – المقاولون العرب / الخميس

طلائع الجيش – المصري البورسعيدي

وادي دجلة – سموحة

الإتحاد السكندري – الأسيوطي سبورت / الجمعة

الزمالك – إنبي

بتروجيت – طنطا / السبت

مصر المقاصة – الداخلية

الإسماعيلي – الأهلي تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

موعد مباراة الزمالك وإنبي:-

سوف تُقام مباراة الزمالك وإنبي في يوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة مصر المقاصة والداخلية:-

سوف تُقام مباراة مصر المقاصة والداخلية في يوم السبت، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة وادي دجلة وسموحة:-

سوف تُقام مباراة وادي دجلة وسموحة في يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش:-

سوف تُقام مباراة المصري البورسعيدي وطلائع الجيش في يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-