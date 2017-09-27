موعد مباريات الجولة السابعة من الدوري الألماني والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباريات الدوري الألماني والقنوات الناقلة للدوري الألماني، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة السابعة من الدوري الألماني 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 29 و30 من شهر سبتمبر الحالي واليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة السابعة من الدوري الألماني:-

شالكة – باير ليفركوزن / الجمعة

بوروسيا مونشنغلادباخ – هانوفر / السبت

أينتراخت فرانكفورت – شتوتغارت

أوغسبورغ – بوروسيا دورتموند

فولفسبورغ – ماينز

هامبورغ – فيردر بريمن

فرايبورغ – هوفنهايم / الأحد

هيرتا برلين – بايرن ميونخ

كولن – لايبزيغ

موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ ومُضيفه فريق هيرتا برلين في يوم الأحد على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ:-

سوف تُقام مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ في يوم السبت، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة شالكة وباير ليفركوزن:-

سوف تُقام المباراة المرتقبة بين شالكة وباير ليفركوزن في يوم الجمعة على أرضية ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب أول 10 أندية في الدوري الألماني حتى الآن:-