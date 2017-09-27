موعد مباريات الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباريات الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي، يشهد مطلع الأسبوع المقبل إنطلاقة الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الجمعة والسبت والأحد والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 29 و30 من شهر سبتمبر الحالي واليوم الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الثامنة من الدوري الفرنسي:-

موناكو – مونبلييه / الجمعة

باريس سان جيرمان – بوردو / السبت

أميان – ليل

ديجون – ستراسبورغ

غانغون – تولوز

نانت – ميتز

رين – كُان

تروا – سانت إيتيان / الأحد

أنجيه – أولمبيك ليون

نيس – أولمبيك مارسيليا

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو:-

سوف تُقام مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في يوم السبت على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة موناكو ومونبلييه:-

سوف تُقام مباراة موناكو ومونبلييه في يوم الجمعة على أرضية ملعب لويس الثاني، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس:-

سوف تُقام مباراة أولمبيك مارسيليا ونيس في يوم الأحد على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة أولمبيك ليون وأنجيه:-

سوف تُقام مباراة أولمبيك ليون وأنجيه في يوم الأحد، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ترتيب أول 7 أندية في الدوري الفرنسي حتى الآن:-