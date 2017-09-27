موعد مباريات الجولة الخامسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة لدوري جميل

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موعد مباريات دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة لدوري عبد اللطيف جميل، يشهد ختام الأسبوع الحالي إنطلاقة الجولة الخامسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م، حيث ستُقام الجولة على مدار 3 أيام وهي أيام الخميس والجمعة والسبت والتي ستكون موافقة لكلاً من يوم 28 و29 و30 من شهر سبتمبر الحالي، وفي هذا التقرير سوف نستعرض لكم جميع مباريات هذه الجولة.

الجولة الخامسة من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين:-

الباطن – الفتح / الخميس

التعاون – الإتحاد

الفيحاء – أُحد / الجمعة

الشباب – النصر

الفيصلي – الإتفاق / السبت

الهلال – القادسية

الأهلي – الرائد

موعد مباراة الشباب والنصر:-

سوف تُقام مباراة القمة بين فريق الشباب وضيفه فريق النصر في يوم الجمعة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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موعد مباراة الهلال والقادسية:-

سوف تُقام مباراة الهلال والقادسية في يوم السبت، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الإتحاد والتعاون:-

سوف تُقام مباراة الإتحاد والتعاون في يوم الخميس، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

موعد مباراة الأهلي والرائد:-

سوف تُقام مباراة الأهلي والرائد في يوم السبت، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

جدول ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-