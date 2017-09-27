ملخص مباراة روما وكاراباخ في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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ملخص مباراة روما وكاراباخ في دوري أبطال أوروبا، حقق فريق روما الإيطالي فوزاً صعباً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق كاراباخ من أذربيجان بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية الملعب الأولمبي في باكو ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ملخص مباراة روما وكاراباخ:-

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى حاول فريق روما أن يفرض سيطرته بشكل كامل على اللقاء في إطار سعيه لتسجيل الأهداف وضمان النقاط الثلاث قبل أن تُصبح المباراة أكثر تعقيداً عليه، وعند الدقيقة السابعة نجح فريق روما في تحقيق مبتغاه حينما سجل له مدافعه اليوناني كوستاس مانولاس أولى الأهداف لصالحه وسط حالة من الصدمة من جانب جماهير أصحاب الأرض.

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ولم يكتفِ فريق روما بذلك وبحث عن إضافة المزيد من الأهداف وعند الدقيقة الخامسة عشر تحقق له ما أراد بعدما سجل مهاجمه البوسني إيدن دجيكو ثاني الأهداف وسط دفاع تائه تماماً من جانب فريق كاراباخ، ولكن فريق كاراباخ لم يستسلم لهذه النتيجة وعند الدقيقة الثامنة والعشرين نجح في تقليص الفارق عبر لاعبه بيدرو هينريكي مُشعلاً من أجواء اللقاء، ولكن بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد من الطرفين لينتهي الشوط على وقع تقدم الضيوف بهدفين مقابل هدف واحد.

وفي شوط المباراة الثاني واصل فريق روما بحثه عن المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي، ولكن ومع مرور الدقائق إنخفض إيقاع اللعب بصورة كبيرة للغاية من الجانبين وذلك على الرغم من وجود بعض المحاولات الفاشلة من جانب فريق الذئاب.

ليستمر ذلك السيناريو الباهت حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة دون أن تشهد أي جديد، ليضمن بذلك فريق العاصمة الإيطالية النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 4 نقاط فيما إستقر رصيد فريق كاراباخ خالياً من النقاط.

التشكيلة الأساسية لفريق روما في المباراة:-