ملخص مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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ملخص مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي في دوري أبطال أوروبا، حسم فريق تشيلسي الإنجليزي مباراة القمة التي جمعته بمُضيفه فريق أتليتكو مدريد الإسباني عقب فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب واندا ميتروبوليتانو بالعاصمة الإسبانية مدريد ضمن مباريات المجموعة الثالثة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ملخص مباراة أتليتكو مدريد وتشيلسي:-

في شوط المباراة الأول ومنذ الدقائق الأولى حاول صاحب الأرض فريق أتليتكو مدريد الضغط بشكل قوي على ضيفه بحثاً عن تسجيل الأهداف وفي المقابل بدا على فريق تشيلسي الهدوء والحذر خوفاً من تلقي أي هدف في مرماه، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق تشيلسي هو من كاد يفتتح التسجيل عند الدقيقة الثالثة عشر حينما سدد نجمه البلجيكي إيدن هازارد كرة قوية من خارج منطقة الجزاء ولكن القائم الأيسر للحارس يان أوبلاك تصدى للكرة.

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وقبل نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء بقليل وتحديداً عند الدقيقة الأربعين سنحت أمام فريق أتليتكو مدريد فرصة مثالية من أجل إفتتاح التسجيل حينما إحتسب الحكم له ركلة جزاء، ليُنفذها نجمه الفرنسي أنطوان غريزمان بنجاح مُحرزاً الهدف الأول لفريقه الروخي بلانكوس وهو ما إنتهى عليه الشوط في نهاية المطاف.

وفي شوط المباراة الثاني بحث فريق أتليتكو مدريد عن إضافة المزيد من الأهداف من أجل قتل المباراة بشكل نهائي وفي المقابل سعى فريق تشيلسي لقلب الطاولة على مُضيفه، وعند الدقيقة التاسعة والخمسين نجح فريق تشيلسي في تعديل النتيجة وذلك عبر مهاجمه الإسباني ألفارو موراتا ليُشعل من أجواء اللقاء من جديد.

ومع مرور الدقائق زادت إثارة المباراة من الجانبين في ظل بحث كلاهما عن تسجيل هدف الإنتصار، ولكن ذلك الوضع لم يتغير حتى جائت الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع وحينها قتل فريق تشيلسي أصحاب الأرض بعدما سجل له المهاجم البديل البلجيكي ميتشي باتشواي ثاني الأهداف، ليخرج الفريق اللندني غانماً بالنقاط الثلاث ورافعاً رصيده إلي 6 نقاط تربع بها على عرش صدارة المجموعة وحيداً دون أي شريك.

التشكيلة الأساسية لفريق أتليتكو مدريد في المباراة:-

حراسة المرمى: يان أوبلاك

خط الدفاع: خوانفران – دييغو غودين – لوكاس هيرنانديز – فيليبي لويس

خط الوسط: توماس بارتي – ساؤول نيغويز – كوكي – يانيك فيريرا كاراسكو

خط الهجوم: أنطوان غريزمان – أنخيل كوريا

التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي في المباراة:-