ملخص مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2018 م

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ملخص مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، حسم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي مباراة القمة التي جمعته بضيفه فريق بايرن ميونخ الألماني عقب فوزه عليه بثلاثة أهداف مقابل لا شئ ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس ضمن مباريات المجموعة الثانية في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ملخص مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ:-

في شوط المباراة الأول بدأ الفريق الباريسي منذ اللحظات الأولى بشكل قوى، وعند الدقيقة الثانية تمكن أصحاب الأرض من إفتتاح التسجيل وذلك عبر الظهير الأيمن البرازيلي داني ألفيس وسط فرحة عارمة من الجماهير الباريسية، ومن بعدها تراجع فريق باريس سان جيرمان كثيراً إلي مناطقه الدفاعية وفي المقابل سيطر الفريق البافاري على الكرة بشكل كامل.

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ولكن الفريق البافاري تلقى ضربة موجعة للغاية عند الدقيقة الحادية والثلاثين حينما سجل المهاجم الأوروغوياني إيدنسون كافاني الهدف الثاني لمصلحة أصحاب الأرض، لتمر بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء بعدها دون أن تشهد أي جديد لينتهي الشوط على وقع تقدم الفريق الباريسي بهدفين مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني حاول الإيطالي كارلو أنشيلوتي مدرب فريق بايرن ميونخ التعديل على تشكيلة فريقه، فأشرك كلاً من سيباستيان رودي وكينغسلي كومان بدلاً من كورنتان توليسو وخاميس رودريغيز، ولكن وضع الفريق البافاري أصبح أكثر تعقيداً عند الدقيقة الثالثة والستين حينما سجل النجم البرازيلي نيمار جونيور الهدف الثالث لأصحاب الأرض.

وفي بقية دقائق المباراة هدأت الأوضاع كثيراً من الجانبين، وإستمر ذلك حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية المباراة، وبذلك رفع الفريق الباريسي رصيده إلي 6 نقاط جعلته ينفرد بصدارة ترتيب المجموعة.

التشكيلة الأساسية لفريق باريس سان جيرمان في المباراة:-

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

خط الدفاع: داني ألفيس – تياغو سيلفا – ماركينيوس – كورزاوا

خط الوسط: تياغو موتا – ماركو فيراتي – أدريان رابيو

خط الهجوم: نيمار جونيور – كيليان مبابي – إيدنسون كافاني

التشكيلة الأساسية لفريق بايرن ميونخ في المباراة:-