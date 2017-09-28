موعد مباراة أرسنال وباتي بوريسوف اليوم الخميس 28-9-2017 في الدوري الأوروبي

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موعد مباراة أرسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي، يستعد فريق باتي بوريسوف من بيلاروسيا لإستقبال نظيره الثقيل فريق أرسنال الإنجليزي في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بوريسوف أرينا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أرسنال وباتي بوريسوف:-

سوف تُقام مباراة أرسنال وباتي بوريسوف اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بوريسوف أرينا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وباتي بوريسوف:-

سوف تكون مباراة أرسنال وباتي بوريسوف منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الأوروبي، على أن يتم نقل مباراة أرسنال وباتي بوريسوف تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات أرسنال لمباراته أمام باتي بوريسوف:-

سيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، والتي بدأ الفريق اللندني في تحقيقها منذ إنتهاء فترة التوقف الدولي الماضية، مما أعاد الثقة بنسبة كبيرة من جديد إلي جماهير نادي أرسنال والتي تطمح بدورها إلي التتويج بالألقاب في الموسم الحالي.

ولعل أبرز دليل على تحسن مستوى فريق أرسنال في الأونة الآخيرة، أنه خاض 5 مباريات على مستوى جميع المسابقات منذ إنتهاء فترة التوقف الدولي الماضية، وفي خلال هذه المباريات لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق حيث فاز في 4 مباريات وتعادل فقط في مباراة واحدة والتي كانت خارج أرضه سلبياً بدون أهداف أمام جاره اللندني فريق تشيلسي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق أرسنال في الموسم الحالي هو المنافسة بقوة على لقب البريمرليغ، وإضافة لذلك أيضاً محاولة الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في مسابقة الدوري الأوروبي ولم لا الفوز بلقبها وخاصة في ظل إمتلاك الفريق اللندني كافة الإمكانيات التي تسمح له بتحقيق مبتغاه في نهاية المطاف.