موعد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 28-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الأوروبي

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موعد مباراة نيس وفيتيس أرنهيم في الدوري الأوروبي، يستعد فريق نيس الفرنسي لإستقبال نظيره فريق فيتيس أرنهيم الهولندي في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك ضمن مباريات المجموعة الحادية عشر في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة نيس وفيتيس أرنهيم:-

سوف تُقام مباراة نيس وفيتيس أرنهيم اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب أليانز ريفييرا بجنوب فرنسا، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة نيس وفيتيس أرنهيم:-

سوف تكون مباراة نيس وفيتيس أرنهيم منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الأوروبي.

أخر تحضيرات نيس لمباراته أمام فيتيس أرنهيم:-

سيدخل فريق نيس المواجهة تحت قيادة مدربه السويسري لوسيان فافر عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، والتي بدأ في تحقيقها منذ إنتهاء فترة التوقف الدولي الماضية وذلك بعدما كانت إنطلاقته في الموسم الحالي كارثية للغاية.

ففي مطلع الموسم تم إقصاء فريق نيس من الدور التمهيدي الآخير من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وإضافة لذلك تعرض إلي الخسارة في أول 3 جولات من عمر الدوري الفرنسي تقريباً مما جعل جماهيره تخشى كثيراً على مستقبل فريقها في بقية أطوار الموسم الحالي.

ولكن ومنذ عودة الفريق من فترة التوقف الدولي الماضية بدا على فريق نيس أنه إستعاد مستواه الذي كان عليه في الموسم الماضي، حيث خاض 5 مباريات على مستوى جميع المسابقات ولم يعرف فيها طعم الهزيمة على الإطلاق بل حقق 4 إنتصارات وسقط في فخ التعادل في مناسبة واحدة فقط.

وبالتالي إرتقى فريق نيس على صعيد ترتيب الدوري الفرنسي إلي المركز التاسع في جدول الترتيب أصبح يمتلك في رصيده 10 نقاط، أي أن كل ما يفصله عن متصدر الترتيب فريق باريس سان جيرمان هو 9 نقاط فقط، وهو ما يجعل حظوظه متوافرة من أجل الدخول من جديد في حسابات الصراع على لقب الدوري الفرنسي.