موعد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 28-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الأوروبي

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موعد مباراة زينيت وريال سوسيداد في الدوري الأوروبي، يستعد فريق زينيت الروسي لإستقبال نظيره فريق ريال سوسيداد الإسباني في مباراة مرتقبة بين الطرفين على الأراضي الروسية اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات المجموعة الثانية عشر في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة زينيت وريال سوسيداد:-

سوف تُقام مباراة زينيت وريال سوسيداد اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة زينيت وريال سوسيداد:-

سوف تكون مباراة زينيت وريال سوسيداد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الأوروبي.

أخر تحضيرات زينيت وريال سوسيداد للمباراة:-

سيدخل فريق زينيت المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي المخضرم روبيرتو مانشيني عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة وأنه يرغب في الذهاب إلي أبعد نقطة ممكنة في هذه المسابقة ولم لا المنافسة بقوة على لقبها والتتويج بها في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من أنه قد تم إقصاء فريق زينيت في الأسبوع الماضي من الأدوار الأولى من مسابقة كأس روسيا، إلا أن ذلك ليس مقياساً على الإطلاق للموسم المثالي الذي يُقدمه الفريق على صعيد الدوري الروسي، حيث يتربع فريق زينيت على عرش صدارة الدوري الروسي ويمتلك في رصيده 27 نقطة ويبتعد عن أقرب ملاحقيه فريق لوكوموتيف موسكو بفارق 4 نقاط.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق ريال سوسيداد لا يمر بحالة جيدة على الإطلاق، وذلك على الرغم من إنطلاقته المثالية في الموسم الحالي على صعيد الليغا الإسبانية، ولكن الفريق الباسكي إنهاء تقريباً في أخر 3 مباريات في الليغا حيث فيها إلي الخسارة، وذلك على يد ضيفه فريق ريال مدريد بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد وعلى يد مُضيفه فريق ليفانتي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ وعلى يد ضيفه فريق فالنسيا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

مما جعل الفريق الباسكي يتراجع كثيراً على صعيد جدول ترتيب الليغا الإسبانية، حيث أصبح متواجداً في المركز الثامن في الترتيب ويمتلك في رصيده 9 نقاط.