موعد مباراة ميلان ورييكا اليوم الخميس 28-9-2017 في الدوري الأوروبي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان ورييكا في الدوري الأوروبي، يستعد فريق ميلان الإيطالي لإستقبال نظيره فريق رييكا الكرواتي اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة ميلان ورييكا:-

سوف تُقام مباراة ميلان ورييكا اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان ورييكا:-

سوف تكون مباراة ميلان ورييكا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الأوروبي، على أن يتم نقل مباراة ميلان ورييكا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

أخر تحضيرات ميلان لمباراته أمام رييكا:-

سيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب خسارته في الجولة الماضية من عمر الكالتشيو خارج أرضه على يد مُضيفه فريق سامبدوريا بهدفين مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب لويجي فيراريس بمدينة جنوى.

مما جعل القلق يعود من جديد إلي جماهير الروسونيري على مستقبل فريقهم في بقية أطوار الموسم الحالي، حيث تراجع الفريق على مستوى ترتيب الكالتشيو إلي المركز السادس ويمتلك في رصيده 12 نقطة، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي طموحات وتطلعات جماهير الروسونيري والتي ترغب في أن يستعيد فريقها أمجاده الضائعة من جديد سواء على المستوى المحلي أو الأوروبي.

هذا وكان فريق ميلان قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي بطريقة مثالية، حيث حقق فوزاً كاسحاً في الجولة الأولى خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق أوستريا فيينا النمساوي بخمسة أهداف مقابل هدف واحد، مما جعله يتربع منذ الوهلة على عرش صدارة المجموعة الرابعة

مشوار ميلان في الكالتشيو حتى الآن:-