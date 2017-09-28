موعد مباريات الدوري الأوروبي اليوم الخميس 28-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الأوروبي

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موعد مباراة أولمبيك ليون وأتالانتا في الدوري الأوروبي، يصطدم فريق أولمبيك ليون الفرنسي بضيفه فريق أتالانتا الإيطالي في مباراة مرتقبة بين الطرفين اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك ضمن مباريات المجموعة الخامسة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

موعد مباراة أولمبيك ليون وأتالانتا:-

سوف تُقام مباراة أولمبيك ليون وأتالانتا اليوم الخميس الموافق ليوم 28 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بارك أويل، وذلك في تمام الساعة 22:05 مساءً بتوقيت مكة المكرمة و21:05 مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أولمبيك ليون وأتالانتا:-

سوف تكون مباراة أولمبيك ليون وأتالانتا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الأوروبي، على أن يتم نقل مباراة أولمبيك ليون وأتالانتا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق الحبيب بن علي.

أخر تحضيرات أولمبيك ليون وأتالانتا للمباراة:-

سيدخل فريق أولمبيك ليون المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره بعدما فشل في تحقيق الفوز في أخر 3 مباريات رسمية على مستوى جميع المسابقات، حيث تعادل في لقائين وتعرض للخسارة في مباراة أخرى، علماً بأنه قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي بتعادله بهدف لمثله خارج أرضه أمام فريق أبولون ليماسول القبرصي.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق أتالانتا في حالة أفضل من منافسه، ففي أخر 5 مباريات رسمية على مستوى جميع المسابقات فاز الفريق في 3 مباريات وسقط في فخ التعادل في لقائين، علماً بأنه كان قد بدأ مشواره في مسابقة الدوري الأوروبي بفوز عريض على حساب ضيفه فريق إيفرتون الإنجليزي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا.

مشوار أولمبيك ليون في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

أولمبيك ليون 4-0 ستراسبورغ

رين 1-2 أولمبيك ليون

أولمبيك ليون 3-3 بوردو

نانت 0-0 أولمبيك ليون

أولمبيك ليون 2-1 غانغون

باريس سان جيرمان 2-0 أولمبيك ليون

أولمبيك ليون 3-3 ديجون

مشوار أتالانتا في الدوري الإيطالي حتى الآن:-