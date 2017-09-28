موعد مباراة موناكو ومونبلييه يوم الجمعة 29-9-2017 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة موناكو ومونبلييه في الدوري الفرنسي، يستعد حامل اللقب في الموسم الماضي فريق موناكو لإستقبال نظيره فريق مونبلييه في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة موناكو ومونبلييه:-

سوف تُقام مباراة موناكو ومونبلييه يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب لويس الثاني بإمارة موناكو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة موناكو ومونبلييه:-

ستكون مباراة موناكو ومونبلييه منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة موناكو ومونبلييه تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق نوفل باشي.

أخر تحضيرات موناكو لمباراته أمام مونبلييه:-

سيدخل فريق موناكو المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي ليوناردو جارديم عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها فريق الإمارة في يوم الثلاثاء الماضي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر على أرضه على يد ضيفه فريق بورتو البرتغالي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

مما كان بمثابة الصدمة لجماهير نادي موناكو وخاصة وأن الفريق كان قد سقط في فخ التعادل في الجولة الأولى من عمر المسابقة، وبالتالي أصبح أمر تأهله إلي الدور ثمن النهائي من دوري الأبطال معقداً للغاية على الرغم من تبقي 4 جولات كاملة متبقية على إنتهاء دور المجموعات.

وبغض النظر عن هذه الخسارة القاسية يجب على فريق موناكو أن يعود من جديد إلي سكة الإنتصارات، وخاصة في حالة أراد الإستمرار في المنافسة على لقب الدوري الفرنسي حيث لا تفصله سوى نقطة واحدة فقط عن المتصدر فريق باريس سان جيرمان، ولكن ربما ما سيُزيد من صعوبة المباراة كثيراً أن فريق مونبلييه قد نجح في الجولة الماضية من عمر الدوري الفرنسي في فرض التعادل السلبي بدون أهداف على ضيفه فريق باريس سان جيرمان.