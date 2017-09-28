موعد مباريات الدوري الألماني يوم الجمعة 29-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الألماني

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موعد مباراة شالكة وباير ليفركوزن في الدوري الألماني، يصطدم فريق شالكة بضيفه فريق باير ليفركوزن في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب فيلتنز أرينا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة شالكة وباير ليفركوزن:-

سوف تُقام مباراة شالكة وباير ليفركوزن يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب فيلتنز أرينا، وذلك في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة شالكة وباير ليفركوزن:-

سوف تكون مباراة شالكة وباير ليفركوزن منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني.

أخر تحضيرات شالكة وباير ليفركوزن للمباراة:-

سيدخل فريق شالكة المواجهة عازماً على مصالجة جماهيره عقب تعرضه إلي الخسارة في أخر لقائين له في البوندسليغا، حيث خسر على أرضه على يد ضيفه وحامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم تعرض للخسارة خارج أرضه على يد مُضيفه فريق هوفنهايم بهدفين مقابل لا شئ.

وهو ما جعل الفريق الملكي يتراجع إلي المركز السابع في جدول ترتيب البوندسليغا مع إمتلاكه في رصيده ل 9 نقاط، وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي طموحات وتطلعات جماهيره والتي ترغب بدورها في عودة فريقها من جديد إلي مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق باير ليفركوزن في حالة معنوية أفضل نسبياً، وذلك بعدما فاز في الجولة الماضية من عمر البوندسليغا على حساب ضيفه فريق هامبورغ بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، مما جعله يرتقي إلي المركز العاشر في جدول ترتيب البوندسليغا مع إمتلاكه في رصيده ل 7 نقاط.

مشوار شالكة في البوندسليغا حتى الآن:-

شالكة 2-0 لايبزيغ

هانوفر 1-0 شالكة

شالكة 3-1 شتوتغارت

فيردر بريمن 1-2 شالكة

شالكة 0-3 بايرن ميونخ

هوفنهايم 2-0 شالكة

مشوار باير ليفركوزن في البوندسليغا حتى الآن:-