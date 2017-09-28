موعد مباريات الدوري الإسباني يوم الجمعة 29-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباراة سيلتا فيغو وجيرونا في الدوري الإسباني، يستعد فريق سيلتا فيغو لإستقبال نظيره فريق جيرونا يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بالايدوس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة سيلتا فيغو وجيرونا:-

سوف تُقام مباراة سيلتا فيغو وجيرونا يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بالايدوس، وذلك في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة سيلتا فيغو وجيرونا:-

ستكون مباراة سيلتا فيغو وجيرونا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة سيلتا فيغو وجيرونا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق الحبيب بن علي.

أخر تحضيرات سيلتا فيغو وجيرونا للمباراة:-

سيدخل فريق سيلتا فيغو المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك بعدما حقق فوزاً عريضاً في الجولة الماضية من عمر الليغا الإسبانية خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق إيبار بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

لتكون بذلك هذه المباراة هي بمثابة الإنطلاقة الحقيقية لفريق سيلتا فيغو في الموسم الحالي، وخاصة وأن جماهيره تتطلع إلي تكرار ما حققه الفريق في الموسم الماضي حينما نجح في الوصول إلي الدور نصف النهائي من مسابقة الدوري الأوروبي كما نجح أيضاً في الوصول إلي الدور نصف النهائي من مسابقة كأس ملك إسبانيا.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق جيرونا الصاعد حديثاً إلي أضواء الليغا الإسبانية بات في طريقه للعودة من جديد إلي دوري الدرجة الثانية الإسباني، فعقب مرور 6 جولات من عمر الليغا لم يتمكن الفريق من تحقيق أي إنتصار حتى هذه اللحظة، حيث تعادل في لقائين وتعرض للخسارة في 4 مباريات والتي كان أخرها خسارته على أرضه على يد ضيفه فريق برشلونة بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وعلى صعيد جدول ترتيب الليغا الإسبانية يتواجد فريق سيلتا فيغو حالياً في المركز الثالث عشر ويمتلك في رصيده 7 نقاط، أما فريق جيرونا فيتواجد في المركز السابع عشر ويمتلك في رصيده 5 نقاط.