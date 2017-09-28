موعد مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الجمعة 29-9-2017 والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا، يصطدم فريق إتحاد العاصمة الجزائري بضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي في ديربي مغاربي من العيار الثقيل يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب 5 يوليو على الأراضي الجزائرية، وذلك في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

موعد مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي:-

سوف تُقام مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب 5 يوليو على الأراضي الجزائرية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي:-

ستكون مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري أبطال أفريقيا، على أن يتم نقل مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 1 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

أخر تحضيرات إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي للمباراة:-

سيدخل فريق إتحاد العاصمة المواجهة عازماً على تحقيق الإنتصار ولا شئ غيره، وخاصة وأنه سيلعب المباراة على أرضه ووسط جماهيره مما يُعطيه أفضلية نسبية على حساب ضيفه، أما على الجانب الآخر فسوف يسعى فريق الوداد البيضاوي للخروج بنتيجة إيجابية من موقعة الذهاب والتي من شأنها أن تُساعده في مباراة الإياب في الدار البيضاء في نهاية شهر أكتوبر المقبل.

مشوار إتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

إتحاد العاصمة 3-0 أهلي طرابلس الليبي / دور المجموعات

كابس يونايتد من زيمبابوي 2-1 إتحاد العاصمة

الزمالك المصري 1-1 إتحاد العاصمة

إتحاد العاصمة 2-0 الزمالك

أهلي طرابلس 1-1 إتحاد العاصمة

إتحاد العاصمة 4-1 كابس يونايتد

فيروفياريو من موزمبيق 1-1 إتحاد العاصمة / ذهاب ربع النهائي

إتحاد العاصمة 0-0 فيروفياريو / إياب ربع النهائي

مشوار الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-