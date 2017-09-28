موعد مباريات الدوري المصري الممتاز يوم الجمعة 29-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباراة الإتحاد السكندري والأسيوطي سبورت في الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق الإتحاد السكندري لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الدوري المصري الممتاز فريق الأسيوطي سبورت يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأسكندرية بمدينة الأسكندرية، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الإتحاد السكندري والأسيوطي سبورت:-

سوف تُقام مباراة الإتحاد السكندري والأسيوطي سبورت يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأسكندرية بمدينة الأسكندرية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الإتحاد السكندري والأسيوطي سبورت:-

ستكون مباراة الإتحاد السكندري والأسيوطي سبورت منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة الفضائية وقناة أون سبورت الفضائية وقناة دي إم سي سبورت الفضائية.

أخر تحضيرات الإتحاد السكندري والأسيوطي سبورت للمباراة:-

سيدخل فريق الإتحاد السكندري المواجهة عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها في الجولة الماضية من عمر الدوري خارج أرضه على يد فريق المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين، لتكون هي الخسارة الثانية للفريق السكندري في الموسم الحالي وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى تماماً إلي طموحات وتطلعات جماهيره.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري يتواجد فريق الإتحاد السكندري حالياً في المركز الحادي عشر ولا يمتلك في رصيده سوى 3 نقاط، أما على الجانب الآخر وعلى الرغم من خسارته في الجولة الماضية من عمر الدوري على يد فريق الإسماعيلي بهدفين مقابل لا شئ.

إلا أن فريق الأسيوطي سبورت يبدو في حالة أفضل وخاصة في ظل تواجده في المركز التاسع في جدول ترتيب الدوري المصري مع إمتلاكه في رصيده ل 4 نقاط.

قائمة الأسيوطي سبورت لمباراته أمام الإتحاد السكندري:-