موعد مباراة الزمالك وإنبي يوم الجمعة 29-9-2017 في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الزمالك وإنبي في الدوري المصري الممتاز، يصطدم فريق الزمالك بضيفه فريق إنبي في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الزمالك وإنبي:-

سوف تُقام مباراة الزمالك وإنبي يوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بتروسبورت بالتجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وإنبي:-

ستكون مباراة الزمالك وإنبي منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة الفضائية وقناة أون سبورت الفضائية وقناة دي إم سي سبورت الفضائية.

أخر تحضيرات الزمالك وإنبي للمباراة:-

سيدخل فريق الزمالك المواجهة تحت قيادة مدربه المونتينيغري نيبوشا عازماً على تحقيق إنتصاره الثالث له على التوالي في مشواره في الدوري المصري في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإرتقاء إلي صدارة ترتيب الدوري رفقة المتصدر في الوقت الحالي فريق المقاولون العرب.

وعلى الرغم من أن فريق الزمالك قد بدأ مشواره بتعادل مخيب خارج أرضه أمام فريق الإنتاج الحربي بهدف لمثله لكل فريق في الجولة الأولى، إلا أن فريق الزمالك سرعان ما إستعاد عافيته بشكل سريع للغاية في الجولة الثانية والثالثة من عمر الدوري.

حيث حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه فريق الداخلية بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، ومن ثم حسم مباراة القمة التي جمعته بمُضيفه فريق المصري البورسعيدي عقب فوزه عليه بهدفين مقابل هدف واحد، مما جعله بالتالي يتواجد حالياً في المركز الرابع في ترتيب الدوري المصري مع إمتلاكه ل 7 نقاط في رصيده.

أما على الجانب الآخر فسوف يبحث فريق إنبي تحت قيادة مدربه طارق العشري عن تحقيق فوزه الأول له في الموسم الحالي، حيث تعادل الفريق البترولي حتى الآن في مباراة واحدة وتعرض للخسارة في لقائين، مما جعله بالتالي يتواجد في الوقت الحالي في المركز السادس عشر في ترتيب الدوري المصري ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.