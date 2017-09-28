ملخص مباراة أرسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي 2018م

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ملخص مباراة أرسنال وباتي بوريسوف في الدوري الأوروبي، حقق فريق أرسنال الإنجليزي فوزاً سهلاً خارج أرضه على حساب مُضيفه فريق باتي بوريسوف من بيلاروسيا بأربعة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب بوريسوف أرينا ضمن مباريات المجموعة الثامنة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

ملخص مباراة أرسنال وباتي بوريسوف:-

في شوط المباراة الأول ومنذ الوهلة الأولى فرض فريق أرسنال إستحواذه بشكل كامل على الكرة وضغط على مُضيفه بشكل قوي في إطار سعيه لتسجيل الأهداف وحسم الأمور مُبكراً، وعند الدقيقة التاسعة تحقق للفريق اللندني ما أراد بعدما سجل له الإنجليزي ثيو والكوت أولى الأهداف في المباراة وسط دفاع ضعيف للغاية من جانب أصحاب الأرض.

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ولم يكتفِ فريق أرسنال بذلك وبحث عن إضافة المزيد من الأهداف وعند الدقيقة الثانية والعشرين نجح في تحقيق مبتغاه حينما سجل له ثيو والكوت ثاني الأهداف، وبعدها بثلاثة دقائق فقط أضاف المدافع الواعد روب هولدينغ الهدف الثالث لمصلحة فريقه أرسنال وسط حالة من الإنهيار من جانب فريق باتي بوريسوف، وعند الدقيقة الثامنة والعشرين تمكن فريق باتي بوريسوف من تقليص الفارق عبر اللاعب إيفانيتش.

وفي شوط المباراة الثاني تحصل فريق أرسنال على ركلة جزاء عند الدقيقة التاسعة والأربعين، ليُنفذها مهاجمه الفرنسي المخضرم أوليفيه جيرو بنجاح مُحرزاً رابع أهداف فريقه ومُنهياً اللقاء بشكل نهائي، ولكن فريق باتي بوريسوف نجح في تقليص الفارق من جديد وهذه المرة عبر لاعبه غورديتشوك عند الدقيقة السابعة والستين.

ولكن بقية دقائق المباراة لم تشهد أي جديد من الطرفين، لتذهب المباراة إلي نهايتها ويحصد بذلك فريق أرسنال النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 6 نقاط عززت من صدارته لترتيب هذه المجموعة الثامنة وأصبح طريقه نحو التأهل إلي دور ال 32 من عمر المسابقة سهلاً ومفتوحاً أمامه.

التشكيلة الأساسية لفريق أرسنال في المباراة:-