ملخص مباراة ميلان ورييكا في الدوري الأوروبي 2018م

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ملخص مباراة ميلان ورييكا في الدوري الأوروبي، حقق فريق ميلان الإيطالي فوزاً في غاية الصعوبة على حساب ضيفه فريق رييكا الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو ضمن مباريات المجموعة الرابعة في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة الدوري الأوروبي 2018 م.

ملخص مباراة ميلان ورييكا:-

في شوط المباراة الأول بدأ فريق ميلان بشكل قوي للغاية في إطار سعيه لتسجيل الأهداف وحسم الأمور منذ الوهلة الأولى حتى لا يكتسب فريق رييكا الثقة في نفسه، وعند الدقيقة الرابعة عشر نجح فريق الروسونيري في تسجيل هدفه الأول في المباراة وذلك عبر مهاجمه البرتغالي الواعد أندري سيلفا وسط فرحة عارمة من الأنصار في المدرجات.

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ولكن ومن بعدها وعكس ما كان متوقعاً هدأ إيقاع اللعب تماماً من جانب الفريقين وخاصة من جانب فريق ميلان صاحب الأرض وبدا وكأنه مطمئناً على نتيجة المباراة والنقاط الثلاث، ليستمر ذلك السيناريو الباهت في بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً عن نهاية الشوط على وقع تقدم فريق ميلان بهدف وحيد مقابل لا شئ.

وفي شوط المباراة الثاني تمكن فريق ميلان من تسجيل هدفه الثاني وذلك عبر مدافعه الأرجنتيني ماتيو موساكيو عند الدقيقة الثالثة والخمسين عقب إستغلاله ثغرة في دفاعات فريق رييكا، ومن بعدها عاد الهدوء ليُخيم من جديد على اللقاء وسط غياب أي رد فعل حقيقي من جانب فريق رييكا.

وفي بقية دقائق الفترة الثانية من عمر اللقاء إستمر فريق ميلان في عملية إستحواذه السلبي بشكل كامل على الكرة دون أن يتمكن من إضافة المزيد من الأهداف أو حتى تشكيل الخطورة على مرمى الضيوف، حتى جائت الدقيقةالرابعة والثمانين وحينها سجل فريق رييكا هدفه الأول في اللقاء عبر لاعبه البديل الغاني ماكسويل، ولم يقتصر الأمر على ذلك فحسب فعند الدقيقة التاسعة والثمانين تحصل فريق رييكا على ركلة جزاء ليُنفذها اللاعب إيليز بنجاح مُدركاً التعادل لفريقه في مفاجأة من العيار الثقيل، ولكن فريق ميلان نجح في خطف هدف الفوز في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع عبر مهاجمه الواعد باتريك كوتروني مانحاً لفريقه النقاط الثلاث الغالية.

التشكيلة الأساسية لفريق ميلان في المباراة:-