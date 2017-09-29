موعد مباراة الشباب والنصر اليوم الجمعة 29-9-2017 في دوري عبد اللطيف جميل والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الشباب والنصر في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يصطدم فريق الشباب بضيفه فريق النصر في مباراة نارية من العيار الثقيل اليوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الشباب والنصر:-

سوف تُقام مباراة الشباب والنصر اليوم الجمعة الموافق ليوم 29 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الشباب والنصر:-

ستكون مباراة الشباب والنصر منقولة حصرياً على شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، علماً بأن مباراة الشباب والنصر تحديداً ستكون منقولة على قناة إم بي سي برو سبورت 1 بصوت المعلق بلال علام.

أخر تحضيرات الشباب والنصر للمباراة:-

سيدخل فريق الشباب المواجهة تحت قيادة مدربه سامي الجابر عازماً على مواصلة تحقيق النتائج الإيجابية، وذلك عقب فوزه الآخير الصعب في الجولة الماضية من عمر الدوري على حساب فريق الإتفاق، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن المدرب سامي الجابر يُدرك جيداً أن الفوز في هذه المباراة على حساب فريق النصر سيجعل جماهير نادي الشباب تستعيد الثقة من جديد فيه وفي الفريق وفي قدرته على المنافسة على اللقب في الموسم الحالي.

أما على الجانب الآخر فلا يبدو أنه يوجد أي خيار أخر أمام فريق النصر سوى تحقيق الفوز في مباراة القمة، وخاصة بعدما فشل في ذلك في أخر 3 مباريات خاضها في الدوري بعدما سقط في فخ التعادل فيها جميعاً، وهو بكل تأكيد ما لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهيره والتي ترغب في أن يُنافس فريقها على اللقب بقوة.

مشوار الشباب في دوري عبد اللطيف جميل حتى الآن:-

الشباب 1-2 أُحد

الشباب 4-1 القادسية

الشباب 1-2 الباطن

الإتفاق 2-3 الشباب

مشوار النصر في دوري عبد اللطيف جميل حتى الآن:-