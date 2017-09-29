موعد مباراة توتنهام وهادرسفيلد يوم السبت 30-9-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة توتنهام هوتسبير وهادرسفيلد تاون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل فريق توتنهام هوتسبير ضيفاً ثقيلاً للغاية على الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق هادرسفيلد تاون يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب جون سميث، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة توتنهام هوتسبير وهادرسفيلد تاون:-

سوف تُقام مباراة توتنهام هوتسبير وهادرسفيلد تاون يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب جون سميث، وذلك في تمام الساعة الثانية والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة توتنهام هوتسبير وهادرسفيلد تاون:-

ستكون مباراة توتنهام هوتسبير وهادرسفيلد تاون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة توتنهام هوتسبير وهادرسفيلد تاون تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق أحمد فؤاد.

أخر تحضيرات توتنهام هوتسبير لمباراته أمام هادرسفيلد تاون:-

سيدخل فريق توتنهام هوتسبير المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإستمرار في عملية مطاردة كلاً من متصدري البريمرليغ في الوقت الحالي وهما قطبي مدينة مانشستر ومن خلفهم بفارق 3 نقاط حامل اللقب في الموسم الماضي فريق تشيلسي.

هذا ويتواجد فريق توتنهام هوتسبير حالياً في المركز الرابع في ترتيب البريمرليغ ويمتلك في رصيده 11 نقطة، فيما يتواجد فريق هادرسفيلد تاون في المركز الثامن في الترتيب ويمتلك في رصيده 9 نقاط.

ولا شك أن الفريق اللندني ستكون معنوياته مرتفعة للغاية في هذه المباراة، وخاصة بعدما تمكن من تحقيق إنتصاره الثاني على التوالي في مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، والذي جاء خارج أرضه في يوم الثلاثاء الماضي على حساب فريق أبويل نيقوسيا القبرصي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

مشوار توتنهام هوتسبير في البريمرليغ حتى الآن:-