موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس يوم السبت 30-9-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق مانشستر يونايتد لإستقبال نظيره فريق كريستال بالاس في مباراة سهلة نسبياً على الورق للشياطين الحمر يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد بمدينة مانشستر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس:-

سوف تُقام مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية مسرح الأحلام ملعب أولد ترافورد، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس:-

ستكون مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة مانشستر يونايتد وكريستال بالاس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق علي محمد علي.

أخر تحضيرات مانشستر يونايتد لمباراته أمام كريستال بالاس:-

سيدخل فريق مانشستر يونايتد المواجهة تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو عازماً على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، والتي يُحققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي مما جعله حالياً متواجداً في المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز وذلك مناصفة مع المتصدر فريق مانشستر سيتي.

حيث يمتلك كلاً منهما في رصيده 16 نقطة حتى الآن ولكن فريق مانشستر سيتي يتفوق بفارق الأهداف عن جاره، وهو الأمر الذي ربما من الممكن ألا يتكرر عقب مرور هذه الجولة وخاصة في ظل المواجهة الصعبة التي تنتظر فريق مانشستر سيتي حينما يحل ضيفاً على فريق تشيلسي.

هذا وسيفتقد فريق مانشستر يونايتد في هذه المباراة لخدمات كلاً من مايكل كاريك ومروان فيلايني وبول بوغبا وزلاتان إبراهيموفيتش وماركوس روخو، ولكن ذلك لن يؤثر على الفريق بكل تأكيد مثلما حدث في الأسابيع القليلة الماضية.

مشوار مانشستر يونايتد في البريمرليغ حتى الآن:-