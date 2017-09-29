موعد مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون يوم السبت 30-9-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يصطدم فريق ستوك سيتي بضيفه فريق ساوثهامبتون في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون:-

سوف تُقام مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بريطانيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون:-

ستكون مباراة ستوك سيتي وساوثهامبتون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

أخر تحضيرات ستوك سيتي وساوثهامبتون للمباراة:-

سيدخل فريق ستوك سيتي المواجهة تحت قيادة مدربه المخضرم مارك هيوز عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في أخر جولتين من عمر البريمرليغ سواء خارج أرضه على يد فريق نيوكاسل يونايتد أو داخل أرضه على يد فريق تشيلسي.

أما على الجانب الآخر فتبدو الحالة متشابهة تقريباً بالنسبة لفريق ساوثهامبتون تحت قيادة مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بيلغرينو، وخاصة بعدما تعرض للخسارة في الجولة الماضية من عمر البريمرليغ داخل أرضه على يد فريق مانشستر يونايتد.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يتواجد فريق ستوك سيتي حالياً في المركز السادس عشر ويمتلك في رصيده 5 نقاط، فيما يتواجد فريق ساوثهامبتون في المركز الحادي عشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 8 نقاط، مما يُزيد بالتالي من قوة المباراة نظراً لتقارب فارق النقاط بين الفريقين، ويبقى الهدف الرئيسي للطرفين هو ضمان مقعد لهما في مسابقة الدوري الأوروبي في الموسم المقبل.

مشوار ستوك سيتي في البريمرليغ حتى الآن:-

إيفرتون 1-0 ستوك سيتي

ستوك سيتي 1-0 أرسنال

وست بروميتش ألبيون 1-1 ستوك سيتي

ستوك سيتي 2-2 مانشستر يونايتد

نيوكاسل يونايتد 2-1 ستوك سيتي

ستوك سيتي 0-4 تشيلسي

مشوار ساوثهامبتون في البريمرليغ حتى الآن:-