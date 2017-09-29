موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي يوم السبت 30-9-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، يصطدم حامل اللقب في الموسم الماضي فريق تشيلسي بضيفه فريق مانشستر سيتي في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي:-

سوف تُقام مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ومانشستر سيتي:-

ستكون مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إنن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي.

أخر تحضيرات تشيلسي ومانشستر سيتي للمباراة:-

سيدخل فريق تشيلسي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي عازماً على مواصلة إنتصاراته في التي حققها في الأونة الآخيرة، والتي كان أخرها في يوم الأربعاء الماضي على حساب مُضيفه فريق أتليتكو مدريد الإسباني بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن فريق مانشستر سيتي تحت قيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا هو الآخر في أفضل حالاته، وذلك بعد سلسلة الإنتصارات المتتالية التي حققها منذ مطلع الموسم الحالي والتي جعلته يتربع في الوقت الحالي على عرش صدارة البريمرليغ، حيث يمتلك في رصيده 16 نقطة فيما يتواجد فريق تشيلسي في المركز الثالث ويمتلك في رصيده 13 نقطة.

التشكيلة المتوقعة لتشيلسي أمام مانشستر سيتي:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: سيزار أزبيليكويتا – أنطونيو روديغر – غاري كاهيل

خط الوسط: فيكتور موزيس – نغولو كانتي – تيموي باكايوكو – ماركوس ألونسو – سيسك فابريغاس – إيدن هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

التشكيلة المتوقعة لمانشستر سيتي أمام تشيلسي:-