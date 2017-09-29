موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو يوم السبت 30-9-2017 في الدوري الفرنسي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو في الدوري الفرنسي، يستعد فريق باريس سان جيرمان لإستقبال نظيره فريق بوردو في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبوردو:-

سوف تُقام مباراة باريس سان جيرمان وبوردو يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس، وذلك في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبوردو:-

ستكون مباراة باريس سان جيرمان وبوردو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي، على أن يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وبوردو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 6 المشفرة بصوت المعلق جواد بده.

أخر تحضيرات باريس سان جيرمان لمباراته أمام بوردو:-

سيدخل فريق باريس سان جيرمان المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني أوناي إيمري وهو في أفضل حالاته المعنوية والنفسية، وخاصة بعدما حقق فوزاً عريضاً على حساب ضيفه الثقيل فريق بايرن ميونخ الألماني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بين الطرفين على أرضية ملعب حديقة الأمراء في يوم الأربعاء الماضي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وإضافة لذلك كان الفريق الباريسي قد حقق 6 إنتصارات متتالية في الدوري الفرنسي، وربما السقوط الوحيد له كان في الجولة الماضية من عمر الدوري حينما تعادل سلبياً خارج أرضه أمام مُضيفه فريق مونبلييه، ولكن ذلك لم يؤثر تماماً على صدارة فريق باريس سان جيرمان والتي يحتلها حالياً فارق نقطة واحدة فقط عن حامل اللقب في الموسم الماضي فريق موناكو.

مشوار باريس سان جيرمان في الدوري الفرنسي حتى الآن:-