موعد مباريات الدوري الفرنسي يوم السبت 30-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الفرنسي

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موعد مباراة ليل وأميان في الدوري الفرنسي، يحل فريق ليل ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أميان في مباراة في غاية الأهمية للضيوف يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الثامن من الدوري الفرنسي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ليل وأميان:-

سوف تُقام مباراة ليل وأميان يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليل وأميان:-

ستكون مباراة ليل وأميان منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الفرنسي.

أخر تحضيرات ليل لمباراته أمام أميان:-

سيدخل فريق ليل المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بيلسا عازماً على مصالحة جماهيره الغاضبة، وذلك بعد النتائج السلبية التي حققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي بعد مرور 7 جولات من عمر الدوري الفرنسي.

حيث لم يتمكن فريق ليل من تحقيق الفوز سوى فوز واحد فقط كان في إنطلاقة مشواره في الدوري، ولكنه وبعد ذلك سقط في فخ التعادل في لقائين وتعرض للخسارة في 4 مباريات أخرى، مما زاد من غضب جماهيره كثيراً وخاصة إدارة النادي التي باتت ترغب في رحيل المدرب مارسيلو بيلسا عن الفريق.

ولكن المدرب مارسيلو بيلسا رفض الإستسلام تماماً وأكد في أكثر من مناسبة سابقة بأنه لن يرحل عن الفريق إلا في حالة إقالته، ويتواجد فريق ليل حالياً في المركز الثامن عشر في جدول ترتيب الدوري الفرنسي ولا يمتلك في رصيده سوى 5 نقاط فقط، وذلك بعكس مُضيفه فريق أميان والذي يتواجد في المركز السادس عشر في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى 6 نقاط.

وتبقى المباراة أمام فريق أميان بمثابة الإنذار الآخير للمدرب مارسيلو بيلسا، ففي حالة أي تعثر جديد للفريق فإن قرار الإقالة لن يتأخر من جانب إدارة النادي.

مشوار ليل في الدوري الفرنسي حتى الآن:-

ليل 3-0 نانت

ستراسبورغ 3-0 ليل

ليل 0-2 كُان

أنجيه 1-1 ليل

ليل 0-0 بوردو

غانغون 1-0 ليل

ليل 0-4 موناكو

مباريات فريق ليل القادمة في شهر أكتوبر في الدوري الفرنسي:-