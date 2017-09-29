موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأغسبورغ يوم السبت 30-9-2017 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ في الدوري الألماني، يحل فريق بوروسيا دورتموند ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أوغسبورغ في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ:-

سوف تُقام مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ:-

ستكون مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني، على أن يتم نقل مباراة بوروسيا دورتموند وأوغسبورغ تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

أخر تحضيرات بوروسيا دورتموند لمباراته أمام أوغسبورغ:-

سيدخل فريق بوروسيا دورتموند المواجهة تحت قيادة مدربه الهولندي الواعد بيتر بوش عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة التي تعرض لها الفريق في يوم الثلاثاء الماضي على أرضه ووسط جماهيره على يد سيد القارة الأوروبية فريق ريال مدريد الإسباني بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد.

وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب سيغنال إيدونا بارك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م، ولكن وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق بوروسيا دورتموند يُعد متصدر ترتيب البوندسليغا، حيث يتربع على عرش الصدارة ويمتلك في رصيده 16 نقطة.

ولكن وفي الوقت ذاته لا يوجد أي خيار أمام فريق بوروسيا دورتموند في مباراته أمام مُضيفه فريق أوغسبورغ سوى تحقيق الفوز، وذلك حتى لا يفقد صدارته لجدول ترتيب البوندسليغا وخاصة وأن حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ صاحب المركز الثالث لا يفصله عنه سوى 3 نقاط مما سيُزيد من الضغوطات كثيراً على فريق بوروسيا دورتموند.

مشوار بوروسيا دورتموند في البوندسليغا حتى الآن:-