ملخص مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا 2017م

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ملخص مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا، حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الديربي المغاربي بين فريق إتحاد العاصمة الجزائري وضيفه فريق الوداد البيضاوي المغربي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب 5 يوليو بالجزائر في إطار ذهاب الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا 2017 م.

ملخص مباراة إتحاد العاصمة والوداد البيضاوي:-

في شوط المباراة الأول حاول فريق إتحاد العاصمة أن يستغل إقامة المباراة على أرضه ووسط جماهيره وضغط بشكل قوي على ضيفه، وفي المقابل بدا فريق الوداد البيضاوي هادئاً للغاية وحذراً خوفاً من تلقي أي هدف في شباكه بشكل مُبكر.

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ومع مرور الدقائق إنخفض إيقاع اللعب تدريجياً من الجانبين وخاصة من جانب فريق إتحاد العاصمة والذي وجد أمامه فريق يتميز بالصلابة الدفاعية الشديدة مما حرمه من تشكيل أي خطورة على مرمى حارسه زهير العروبي، ليستمر ذلك السيناريو الباهت حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية الفترة الأولى من عمر اللقاء على وقع التعادل السلبي بدون أهداف بين الفريقين.

وفي شوط المباراة الثاني حاول فريق الوداد البيضاوي التخلي ولو قليلاً عن حذره الدفاعي في إطار بحثه عن خطف هدف واحد فقط على الأقل، ولكن فريق إتحاد العاصمة سرعان ما إستعاد سيطرته من جديد على الأجواء وبحث عن تسجيل هدفه الأول بأي وسيلة ممكنة.

وفي بقية دقائق اللقاء فشل أي من الفريقين في تسجيل أي هدف في مرمى الآخر، لتذهب المباراة إلي نهايتها على وقع التعادل السلبي في نهاية المطاف وبذلك تبقى كامل الحظوظ لكلاً من الطرفين في موقعة الإياب في شهر أكتوبر المقبل في الدار البيضاء من أجل حجز مكان في الدور النهائي من عمر المسابقة الأفريقية.

مشوار إتحاد العاصمة في دوري أبطال أفريقيا 2017:-

إتحاد العاصمة 3-0 أهلي طرابلس / دور المجموعات

كابس يونايتد 2-1 إتحاد العاصمة

الزمالك 1-1 إتحاد العاصمة

إتحاد العاصمة 2-0 الزمالك

أهلي طرابلس 1-1 إتحاد العاصمة

إتحاد العاصمة 4-0 كابس يونايتد

فيروفياريو 1-1 إتحاد العاصمة / ذهاب ربع النهائي

إتحاد العاصمة 0-0 فيروفياريو / إياب ربع النهائي

مشوار الوداد البيضاوي في دوري أبطال أفريقيا 2017:-