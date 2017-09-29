موعد مباريات الدوري الإسباني يوم السبت 30-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري الإسباني

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موعد مباراة إشبيلية وملقا في الدوري الإسباني، يستعد فريق إشبيلية لإستقبال نظيره فريق ملقا يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان بإقليم الأندلس، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إشبيلية وملقا:-

سوف تُقام مباراة إشبيلية وملقا يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب رامون سانشيز بيثخوان بإقليم الأندلس، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إشبيلية وملقا:-

ستكون مباراة إشبيلية وملقا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة إشبيلية وملقا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق نوفل باشي.

أخر تحضيرات إشبيلية لمباراته أمام ملقا:-

سيدخل فريق إشبيلية المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني إدواردو بيريزو عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وخاصة بعدما إنفرد بصدارة مجموعته الخامسة في مسابقة دوري أبطال أوروبا عقب فوزه في يوم الثلاثاء الماضي على أرضه على حساب ضيفه فريق ماريبور السلوفيني بثلاثة أهداف مقابل لا شئ.

وبالإضافة لذلك فإن فريق إشبيلية يمر بأفضل أحواله منذ إنطلاقة الموسم الحالي، حيث لم يتعرض حتى الآن سوى لهزيمة واحدة فقط جائت في الليغا خارج أرضه على يد مُضيفه فريق أتليتكو مدريد، ولكنه وفي مقابل ذلك يتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الليغا ويمتلك في رصيده 13 نقطة.

وبالتالي فإن كل ما يفصله عن صاحب الصدارة فريق برشلونة هو 5 نقاط فقط، علماً بأن الهدف الرئيسي لفريق إشبيلية في الموسم الحالي يبقى هو إنهاء الليغا ضمن الأربعة الكبار، وذلك حتى يضمن مقعد له في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

مشوار إشبيلية في الدوري الإسباني حتى الآن:-

إشبيلية 1-1 إسبانيول

خيتافي 0-1 إشبيلية

إشبيلية 3-0 إيبار

جيرونا 0-1 إشبيلية

إشبيلية 1-0 لاس بالماس

أتليتكو مدريد 2-0 إشبيلية

مباريات إشبيلية في الليغا في شهر أكتوبر المقبل:-