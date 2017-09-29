موعد مباراة أتليتكو مدريد وليغانيس يوم السبت 30-9-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أتليتكو مدريد وليغانيس في الدوري الإسباني، يحل فريق أتليتكو مدريد ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق ليغانيس في مباراة سهلة نسبياً يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بوتاركي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أتليتكو مدريد وليغانيس:-

سوف تُقام مباراة أتليتكو مدريد وليغانيس يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بوتاركي بالعاصمة الإسبانية مدريد، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أتليتكو مدريد وليغانيس:-

ستكون مباراة أتليتكو مدريد وليغانيس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة أتليتكو مدريد وليغانيس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.

أخر تحضيرات أتليتكو مدريد لمباراته أمام ليغانيس:-

سيدخل فريق أتليتكو مدريد المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني دييغو سيميوني عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة الآخيرة التي تعرض لها في يوم الأربعاء الماضي في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا، وذلك على يد ضيفه فريق تشيلسي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

مما يُحتم على فريق الروخي بلانكوس ضرورة رد الفعل في هذه المباراة الآخيرة له قبيل فترة التوقف الدولي القادمة، وخاصة وأنه سيواجه المتصدر فريق برشلونة عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي مباشرة، علماً بأن فريق أتليتكو مدريد يتواجد حالياً في المركز الثاني في جدول ترتيب الليغا ويمتلك في رصيده 14 نقطة أي أن كل ما يفصله عن المتصدر فريق برشلونة هو 4 نقاط فقط.

مشوار أتليتكو مدريد في الدوري الإسباني حتى الآن:-

جيرونا 2-2 أتليتكو مدريد

لاس بالماس 1-5 أتليتكو مدريد

فالنسيا 0-0 أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد 1-0 ملقا

أتليتك بيلباو 1-2 أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد 2-0 إشبيلية

مباريات أتليتكو مدريد في الليغا في شهر أكتوبر المقبل:-