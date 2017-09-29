موعد مباريات الدوري المصري الممتاز يوم السبت 30-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباراة بتروجيت وطنطا في الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق بتروجيت لإستقبال نظيره فريق طنطا يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب السويس الجديد، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بتروجيت وطنطا:-

سوف تُقام مباراة بتروجيت وطنطا يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب السويس الجديد، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بتروجيت وطنطا:-

ستكون مباراة بتروجيت وطنطا منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة الفضائية وقناة أون سبورت الفضائية وقناة دي إم سي سبورت الفضائية، وذلك إضافة إلي قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

أخر تحضيرات بتروجيت وطنطا للمباراة:-

سيدخل فريق بتروجيت المواجهة عازماً على مواصلة تحقيق الإنتصارات، وذلك بعدما تمكن من تحقيق فوزه الأول في الدوري المصري في الموسم الحالي على حساب فريق إنبي في الجولة الماضية من عمر المسابقة.

ولكن وعلى الجهة المقابلة يبدو الوضع متشابهاً تماماً بالنسبة لفريق طنطا، والذي نجح بدوره في الجولة الماضية من عمر الدوري المصري في تحقيق أول فوز له في الموسم الحالي والذي جاء على حساب فريق وادي دجلة.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز يتواجد فريق بتروجيت حالياً في المركز التاسع في الترتيب ويمتلك في رصيده 4 نقاط، فيما يتواجد فريق طنطا في المركز العاشر ويمتلك في رصيده 4 نقاط أيضاً مما سيُزيد من إثارة المباراة كثيراً بين الطرفين.

مشوار بتروجيت في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الداخلية 1-1 بتروجيت

بتروجيت 0-1 المصري البورسعيدي

إنبي 0-2 بتروجيت

مشوار طنطا في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

طنطا 0-0 النصر

سموحة 2-0 طنطا

طنطا 3-1 وادي دجلة

قائمة طنطا لمباراته أمام بتروجيت:-