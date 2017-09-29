موعد مباريات الدوري المصري الممتاز يوم السبت 30-9-2017 والقنوات الناقلة للدوري المصري

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موعد مباراة مصر المقاصة والداخلية في الدوري المصري الممتاز، يستعد فريق مصر المقاصة لإستقبال نظيره فريق الداخلية يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بني سويف، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الرابع من الدوري المصري الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة مصر المقاصة والداخلية:-

سوف تُقام مباراة مصر المقاصة والداخلية يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب بني سويف، وذلك في تمام الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة مصر المقاصة والداخلية:-

سوف تكون مباراة مصر المقاصة والداخلية منقولة حصرياً على قناة النيل للرياضة الفضائية وقناة أون سبورت الفضائية وقناة دي إم سي سبورت الفضائية، وإضافة لذلك أيضاً قناة النيل للرياضة على التردد الأرضي.

أخر تحضيرات مصر المقاصة والداخلية للمباراة:-

سيدخل فريق مصر المقاصة المواجهة تحت قيادة مدربه الواعد مؤمن سليمان عازماً على العودة من جديد إلي سكة الإنتصارات، وذلك بعد إنطلاقته السيئة للغاية في مطلع الموسم الحالي حيث خاض حتى الآن لقائين في الدوري المصري، ولكنه سقط في فخ التعادل في مباراة وتعرض للخسارة في مباراة أخرى.

وبالتالي فإن المدرب مؤمن سليمان قد أصبح مهدداً بالإقالة من منصبه كمدرب لفريق مصر المقاصة، وخاصة وأن أداء الفريق لا يتناسب تماماً مع ما قدمه في الموسم الماضي رفقة مدربه السابق إيهاب جلال، والذي نجح بدوره في إنهاء الموسم رفقة الفريق في المركز الثاني وبالتالي ضمن الفريق مقعده في مسابقة دوري أبطال أفريقيا في نسخة العام المقبل 2018 م.

أما على الجانب الآخر فيبدو أن حال فريق الداخلية أسوء بكثير من منافسه، حيث تعرض للخسارة في لقائين وسقط في فخ التعادل في مباراة أخرى، جعله يتواجد في المركز السابع في الترتيب ولا يمتلك في رصيده سوى نقطة واحدة فقط.

مشوار مصر المقاصة في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-

الأسيوطي سبورت 1-1 مصر المقاصة

مصر المقاصة – الأهلي تم تأجيلها بسبب مشاركة الأهلي في دوري أبطال أفريقيا

الإنتاج الحربي 1-0 مصر المقاصة

مشوار الداخلية في الدوري المصري الممتاز حتى الآن:-