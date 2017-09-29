موعد مباراة الهلال والقادسية يوم السبت 30-9-2017 في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الهلال والقادسية في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يستعد حامل اللقب فريق الهلال لإستقبال نظيره فريق القادسية يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الهلال والقادسية:-

سوف تُقام مباراة الهلال والقادسية يوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الأمير فيصل بن فهد بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الهلال والقادسية:-

ستكون مباراة الهلال والقادسية منقولة حصرياً على شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، على أن يتم نقل مباراة الهلال والقادسية تحديداً على قناة إم بي سي برو سبورت 1 بصوت المعلق فارس عوض.

أخر تحضيرات الهلال لمباراته أمام القادسية:-

سيدخل فريق الهلال المواجهة تحت قيادة مدربه الأرجنتيني رامون دياز عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، والتي حققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي مما جعله يتربع على عرش صدارة ترتيب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، علماً بأنه قد نجح في الفوز باللقب في الموسم الماضي عن جدارة وإستحقاق.

وإضافة لذلك أيضاً نجح فريق الهلال في الوصول إلي الدور نصف النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا، وليس ذلك فحسب بل وضع أيضاً قدماً في الدور النهائي من عمر المسابقة بعدما حسم موقعة الذهاب أمام فريق بيرسبوليس الإيراني بأربعة أهداف مقابل لا شئ.

مشوار الهلال في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-

الهلال 2-1 الفيحاء

التعاون 3-4 الهلال

الهلال 1-0 أُحد

الإتحاد 1-1 الهلال

مشوار القادسية في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-

القادسية 2-1 الرائد

الشباب 4-1 القادسية

الإتفاق 1-2 القادسية

القادسية 1-1 الفيصلي

التشكيلة المتوقعة للهلال في المباراة أمام القادسية:-