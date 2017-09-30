موعد مباراة الأهلي والرائد اليوم السبت 30-9-2017 في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة الأهلي والرائد في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، يستعد فريق الأهلي لإستقبال نظيره فريق الرائد في مباراة سهلة نسبياً اليوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة والمعروف بالجوهرة المشعة، وذلك ضمن مباريات الأسبوع الخامس من دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين 2017 – 2018 م.

موعد مباراة الأهلي والرائد:-

سوف تُقام مباراة الأهلي والرائد اليوم السبت الموافق ليوم 30 من شهر سبتمبر الحالي على أرضية ملعب الملك عبد الله بمدينة جدة، وذلك في تمام الساعة الثامنة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسابعة والربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والرائد:-

ستكون مباراة الأهلي والرائد منقولة حصرياً على شبكة قنوات إم بي سي برو سبورت وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، على أن يتم نقل مباراة الأهلي والرائد تحديداً على قناة إم بي سي برو سبورت 2 بصوت المعلق عيسى الحربين.

أخر تحضيرات الأهلي لمباراته أمام الرائد:-

سيدخل فريق الأهلي المواجهة عازماً على تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل مواصلة مطاردة المتصدر فريق الهلال في ظل سعيه للصراع بقوة على لقب دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين، وخاصة بعدما تنازل عنه في الموسم الماضي لصالح فريق الهلال علماً بأنه كان قد فاز به في الموسم قبل الماضي.

وعلى الرغم من أن فريق الأهلي قد تلقى ضربة موجعة للغاية في موسمه الحالي، والتي تمثلت في إقصائه من الدور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أسيا 2017 م على يد فريق بيرسبوليس الإيراني، إلا أن ذلك لن يُنقص من عزيمة الفريق من أجل إستعادة عافيته على المستوى المحلي والمنافسة على كل الألقاب الممكنة، وخاصة وأن الفريق لديه كل الإمكانيات اللازمة من أجل تحقيق ما يُريد مع نهاية الموسم.

مشوار الأهلي في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-

الإتفاق 2-1 الأهلي

الأهلي 4-0 الفتح

الأهلي 1-1 النصر

الباطن 1-2 الأهلي

مشوار الرائد في دوري عبد اللطيف جميل للمحترفين حتى الآن:-