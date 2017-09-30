موعد مباراة أرسنال وبرايتون يوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة أرسنال وبرايتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، يستعد فريق أرسنال لإستقبال نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء البريمرليغ فريق برايتون يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة أرسنال وبرايتون:-

سوف تُقام مباراة أرسنال وبرايتون يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب الإمارات بالعاصمة الإنجليزية لندن، وذلك في تمام الساعة الثانية ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والواحدة ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة أرسنال وبرايتون:-

ستكون مباراة أرسنال وبرايتون منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة أرسنال وبرايتون تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق حسن العيدروس.

أخر تحضيرات أرسنال لمباراته أمام برايتون:-

سيدخل فريق أرسنال المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي المخضرم أرسين فينغر عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، وذلك من أجل الإستمرار في عملية مطاردة كبار البريمرليغ من أجل الدخول من جديد وبقوة في الصراع على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولعل البداية المتعثرة للفريق اللندني في الموسم الحالي نوعاً ما جعلت جماهيره تفقد الثقة فيه ولو قليلاً، وخاصة في ظل القوة الكبيرة التي يتمتع بها كل كبار البريمرليغ في هذا الموسم والتي كانت واضحة بصورة جلية، ولكن فريق أرسنال يبدو أنه قد إستعاد شئ من عافيته في الأونة الآخيرة وبالتالي عاد للطريق الصحيح من جديد.

وربما ما يُزيد من أهمية المباراة كثيراً أمام فريق برايتون أنها المباراة الآخيرة له قبيل فترة التوقف الدولي القادمة، مما يُحتم عليه تحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث من أجل إسعاد جماهيره والعودة بعد فترة التوقف بمعنويات إيجابية، علماً بأن فريق أرسنال يتواجد حالياً في المركز السابع في جدول ترتيب البريمرليغ ويمتلك في رصيده 10 نقاط.

مشوار أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-