ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018

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ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، حسم فريق مانشستر سيتي مباراة القمة التي جمعته بمُضيفه فريق تشيلسي عقب فوزه عليه بهدف وحيد مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب ستامفورد بريدج بالعاصمة الإنجليزية لندن ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

ملخص مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي:-

في شوط المباراة الأول ومنذ اللحظات الأولى بدت الرغبة في الفوز واضحة جلياً على كلاً من الفريقين نظراً لأهمية النقاط الثلاث لكلاهما، ومع مرور الدقائق إقترب كلاً من الطرفين بصورة أكبر من التسجيل في مرمى الآخر ولولا الدفاع الصلب من الجانبين لكانت الأهداف حاضرة وبغزارة منذ إنطلاقة اللقاء.

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وعند الدقيقة الخامسة والثلاثين تلقى فريق تشيلسي ضربة موجعة للغاية حينما إضطر مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي لإخراج المهاجم ألفارو موراتا من أرض الملعب بداعي الإصابة ليُشرك بدلاً منه البرازيلي ويليان، ولكن بقية دقائق الفترة الأولى من عمر اللقاء لم تشهد أي جديد من الطرفين ليذهب الشوط إلي نهايته على وقع التعادل السلبي بدون أهداف.

وفي شوط المباراة الثاني ضغط فريق مانشستر سيتي بشكل قوي للغاية على صاحب الأرض في إطار سعيه لتسجيل الأهداف، وعند الدقيقة السابعة والستين نجح فريق مانشستر سيتي في تسجيل هدفه الأول في اللقاء وذلك عبر لاعبه البلجيكي كيفن دي بروينه وسط حالة من الصدمة من جانب أنصار نادي تشيلسي.

لتمر بقية دقائق المباراة دون أن تشهد أي جديد من الطرفين، حتى أطلق الحكم صافرته مُعلناً نهاية مباراة القمة على وقع فوز مستحق للغاية لمصلحة فريق مانشستر سيتي والذي ضمن بذلك النقاط الثلاث رافعاً رصيده إلي 19 نقطة إرتقى بها إلي صدارة ترتيب البريمرليغ مناصفة مع جاره فريق مانشستر يونايتد بنفس عدد النقاط.

التشكيلة الأساسية لفريق تشيلسي في المباراة:-

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: أنطونيو روديغر – أندرياس كريستنسن – غاري كاهيل

خط الوسط: سيزار أزبيليكويتا – نغولو كانتي – تيموي باكايوكو – ماركوس ألونسو – سيسك فابريغاس – إيدن هازارد

خط الهجوم: ألفارو موراتا

التشكيلة الأساسية لفريق مانشستر سيتي في المباراة:-