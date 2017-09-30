موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الإنجليزي الممتاز والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، يحل فريق ليفربول ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق نيوكاسل يونايتد في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإنجليزي الممتاز 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد:-

سوف تُقام مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب سانت جيمس بارك، وذلك في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة والخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد:-

ستكون مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز، على أن يتم نقل مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 2 المشفرة بصوت المعلق سوار الذهب.

أخر تحضيرات ليفربول لمباراته أمام نيوكاسل يونايتد:-

سيدخل فريق ليفربول المواجهة تحت قيادة مدربه الألماني يورغن كلوب عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك بعدما سقط الفريق في فخ التعادل الإيجابي بهدف لمثله في يوم الثلاثاء الماضي خارج أرضه أمام فريق سبارتاك موسكو الروسي، وذلك في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

ولكن جماهير الريدز تأمل أن ينسى فريقها سريعاً ذلك التعثر ولا يعود مجدداً إلي سكة النتائج السلبية، وخاصة وأنها ستكون المباراة الآخيرة له قبيل فترة التوقف الدولي القادمة مما يُحتم على لاعبي فريق ليفربول ضرورة تحقيق الإنتصار، وذلك على الرغم من أن الجميع يُدرك جيداً أن المباراة أمام فريق نيوكاسل يونايتد سوف تكون في غاية الصعوبة.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز يتواجد فريق ليفربول في الوقت الحالي في المركز الخامس في الترتيب ويمتلك في رصيده 11 نقطة، فيما يتواجد فريق نيوكاسل يونايتد في المركز العاشر في الترتيب ويمتلك في رصيده 9 نقاط.

مشوار ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز حتى الآن:-