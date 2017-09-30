موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين يوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الألماني والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين في الدوري الألماني، يحل حامل اللقب في أخر 5 مواسم فريق بايرن ميونخ ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره فريق هيرتا برلين في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الألماني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين:-

سوف تُقام مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية الملعب الأولمبي بالعاصمة الألمانية برلين، وذلك في تمام الساعة الرابعة والنصف عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة والنصف عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين:-

ستكون مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الألماني، على أن يتم نقل مباراة بايرن ميونخ وهيرتا برلين تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 5 المشفرة بصوت المعلق يوسف سيف.

أخر تحضيرات بايرن ميونخ لمباراته أمام هيرتا برلين:-

سيدخل فريق بايرن ميونخ المواجهة تحت قيادة مدربه الفرنسي المؤقت ويلي سانيول عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الخسارة القاسية التي تعرض لها الفريق البافاري في يوم الأربعاء الماضي خارج أرضه على يد فريق باريس سان جيرمان الفرنسي بثلاثة أهداف مقابل لا شئ، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما على أرضية ملعب حديقة الأمراء بالعاصمة الفرنسية باريس في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وبالتالي فإن وقع هذه الخسارة على الفريق البافاري كان شديداً للغاية، حيث أدى ذلك إلي إتخاذ إدارة نادي بايرن ميونخ قراراً بإقالة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي من منصبه كمدرباً للفريق، وخاصة وأن الفريق البافاري لم يُقدم منذ إنطلاقة الموسم الحالي الأداء المنتظر منه على الرغم من توفر كل الإمكانيات لديه من أجل الفوز في جميع مبارياته.

مشوار بايرن ميونخ في الدوري الألماني حتى الآن:-