موعد مباراة نابولي وكالياري يوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة نابولي وكالياري في الدوري الإيطالي، يستعد فريق نابولي لإستقبال نظيره فريق كالياري في مباراة سهلة نسبياً على الورق يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة نابولي وكالياري:-

سوف تُقام مباراة نابولي وكالياري يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب سان باولو بجنوب إيطاليا، وذلك في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مكة المكرمة والثانية عشر والنصف ظهراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة نابولي وكالياري:-

ستكون مباراة نابولي وكالياري منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة نابولي وكالياري تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق محمد الكواليني.

أخر تحضيرات نابولي لمباراته أمام كالياري:-

سيدخل فريق نابولي المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري عازماً على تحقيق إنتصاره السابع على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في الصراع على صدارة ترتيب الكالتشيو رفقة حامل اللقب في أخر 6 مواسم وسيد إيطاليا فريق يوفنتوس، والذي حقق بدوره 6 إنتصارات متتالية مما يؤكد أنه لا يوجد أي خيار أمام كلاً من الفريقين إلا الفوز ثم الفوز حتى موعد المباراة المرتقبة بينهما.

هذا وستكون معنويات فريق نابولي مرتفعة للغاية بعدما تمكن الفريق من تحقيق فوزه الأول في مشواره في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم الحالي، وذلك حينما فاز في يوم الثلاثاء الماضي على أرضه على حساب ضيفه فريق فينورد روتردام الهولندي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، مما أدخله من جديد في المنافسة بقوة على بطاقة مؤهلة إلي الدور ثمن النهائي من عمر المسابقة.

مشوار نابولي في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

هيلاس فيرونا 1-3 نابولي

نابولي 3-1 أتالانتا

بولونيا 0-3 نابولي

نابولي 6-0 بينيفينتو

لاتسيو 1-4 نابولي

سبال 2-3 نابولي

جدول مباريات نابولي في الكالتشيو في شهر أكتوبر:-