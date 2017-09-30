موعد مباراة إنتر وبينيفينتو يوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة إنتر وبينيفينتو في الدوري الإيطالي، يحل فريق إنتر ضيفاً ثقيلاً للغاية على نظيره الصاعد حديثاً إلي أضواء الكالتشيو فريق بينيفينتو يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة إنتر وبينيفينتو:-

سوف تُقام مباراة إنتر وبينيفينتو يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت مكة المكرمة والثالثة عصراً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة إنتر وبينيفينتو:-

ستكون مباراة إنتر وبينيفينتو منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة إنتر وبينيفينتو تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق خالد الحدي.

أخر تحضيرات إنتر لمباراته أمام بينيفينتو:-

سيدخل فريق إنتر المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي لوتشانو سباليتي عازماً على مواصلة تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، والتي حققها منذ إنطلاقة الموسم الحالي حتى يستمر في عملية مطاردة كلاً من فريق نابولي وحامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس واللذان يحتلان صدارة ترتيب الكالتشيو عقب مرور 6 جولات من عمر المسابقة.

ويتواجد فريق إنتر حالياً في المركز الثالث خلفهما مباشرة ويمتلك في رصيده 16 نقطة أي أن كل ما يفصله عن عرش صدارة الكالتشيو نقطتين فقط لا غير ذلك، وعلى الرغم من ذلك إلا أن فريق إنتر لا يُفكر على الإطلاق في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق إنتر هو إنهاء الكالتشيو ضمن الأربعة الكبار في نهاية المطاف، حتى يضمن مقعده بالتالي في مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل بعدما غاب عن المسابقة في السنوات القليلة الماضية وهو بكل تأكيد الأمر الذي لا يرقى إلي تطلعات وطموحات جماهير نادي إنتر.

مشوار إنتر في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

إنتر 3-0 فيورنتينا

روما 1-3 إنتر

إنتر 2-0 سبال

كروتوني 0-2 إنتر

بولونيا 1-1 إنتر

إنتر 1-0 جنوى

جدول مباريات إنتر في الدوري الإيطالي في شهر أكتوبر:-

إنتر – ميلان

نابولي – إنتر

إنتر – سامبدوريا

هيلاس فيرونا – إنتر

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