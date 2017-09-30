موعد مباراة ميلان وروما يوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة ميلان وروما في الدوري الإيطالي، يصطدم فريق ميلان بضيفه فريق روما في مباراة نارية من العيار الثقيل يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة ميلان ورما:-

سوف تُقام مباراة ميلان وروما يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة والسادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة ميلان وروما:-

ستكون مباراة القمة بين ميلان وروما منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة ميلان وروما تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق حفيظ دراجي.

أخر تحضيرات ميلان وروما للمباراة:-

سيدخل فريق ميلان المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي الواعد فيتشينزو مونتيلا عازماً على مصالحة جماهيره، وذلك عقب الأداء الباهت الذي قدمه فريق الروسونيري في خلال الأسبوع الماضي سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.

فعلى الصعيد المحلي وتحديداً في الدوري الإيطالي تعرض فريق الروسونيري للخسارة خارج أرضه على يد فريق سامبدوريا بهدفين مقابل لا شئ، أما على الصعيد الأوروبي وتحديداً في مسابقة الدوري الأوروبي حقق فريق ميلان الفوز بصعوبة بالغة على حساب ضيفه فريق رييكا الكرواتي بثلاثة أهداف مقابل هدفين دون تقديم أداء جيد في المباراة.

أما على الجانب الآخر فيبدو فريق روما في حالة جيدة تماماً بعد سلسلة الإنتصارات التي حققها في الأونة الآخيرة، والتي كان أخرها خارج أرضه على حساب فريق كاراباخ من أذربيجان بهدفين مقابل هدف واحد في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات من مسابقة دوري أبطال أوروبا 2018 م.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الإيطالي يتواجد فريق ميلان حالياً في المركز السادس في الترتيب ويمتلك في رصيده 12 نقطة، فيما يتواجد فريق روما في المركز الخامس ويمتلك في رصيده العدد ذاته من النقاط.

مشوار ميلان في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

كروتوني 0-3 ميلان

ميلان 2-1 كالياري

لاتسيو 4-1 ميلان

ميلان 2-1 أودينيزي

ميلان 2-0 سبال

سامبدوريا 2-0 ميلان

مشوار روما في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

أتالانتا 0-1 روما

روما 1-3 إنتر

سامبدوريا – روما تم تأجيلها بسبب سوء الأحوال الجوية

روما 3-0 هيلاس فيرونا

بينيفينتو 0-4 روما

روما 3-1 أودينيزي

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