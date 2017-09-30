موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا يوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الإيطالي والقنوات الناقلة للمباراة

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موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا في الدوري الإيطالي، يحل حامل اللقب في أخر 6 مواسم فريق يوفنتوس ضيفاً ثقيلاً على نظيره فريق أتالانتا في مباراة مرتقبة بين الطرفين يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإيطالي 2017 – 2018 م.

موعد مباراة يوفنتوس وأتالانتا:-

سوف تُقام مباراة يوفنتوس وأتالانتا يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب أتليتي أدزوري ديطاليا بمدينة بيرغامو، وذلك في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والتاسعة إلا ربع مساءً بتوقيت القاهرة.

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القنوات الناقلة لمباراة يوفنتوس وأتالانتا:-

ستكون مباراة يوفنتوس وأتالانتا منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإيطالي، على أن يتم نقل مباراة يوفنتوس وأتالانتا تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 4 المشفرة بصوت المعلق محمد بركات.

أخر تحضيرات يوفنتوس لمباراته أمام أتالانتا:-

سيدخل فريق يوفنتوس المواجهة تحت قيادة مدربه الإيطالي ماسيمليانو أليغري عازماً على تحقيق إنتصاره السابع على التوالي في مشواره في الكالتشيو في الموسم الحالي، وذلك من أجل الإستمرار في الصراع الشرس على صدارة ترتيب الدوري الإيطالي رفقة فريق نابولي.

حيث يحتل كلاً منهما حالياً الصدارة ويمتلك كلاً منهما في رصيده العلامة الكاملة 18 نقطة، مما يؤكد على أهمية كل مباراة يخوضها الثنائي حتى موعد المباراة المرتقبة التي ستجمع بينهما سواء في مدينة تورينو أو مدينة نابولي.

ويبقى الهدف الرئيسي لفريق يوفنتوس في الموسم الحالي هو الحفاظ على لقبه بطلاً للدوري الإيطالي للموسم السابع على التوالي، والحفاظ أيضاً على لقبه بطلاً لكأس إيطاليا للموسم الرابع على التوالي، وإضافة لذلك محاولة التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا بعدما عجز عن تحقيق ذلك منذ عام 1996م.

مشوار يوفنتوس في الدوري الإيطالي حتى الآن:-

يوفنتوس 3-0 كالياري

جنوى 2-4 يوفنتوس

يوفنتوس 3-0 كييفو فيرونا

ساسولو 1-3 يوفنتوس

يوفنتوس 1-0 فيورنتينا

يوفنتوس 4-0 تورينو

جدول مباريات يوفنتوس في الدوري الإيطالي في شهر أكتوبر:-

أتالانتا – يوفنتوس

يوفنتوس – لاتسيو

أودينيزي – يوفنتوس

يوفنتوس – سبال

ميلان – يوفنتوس

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