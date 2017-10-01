غرامة 5000 جنيه علي مجدي عبد الغني لاتهامه بالبلاغ الكاذب 

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حكمت محكمة جنح الدقي، برئاسة المستشار”أحمد عبد الجيد” وسكرتارية”ضياء الدين صبحي” بتغريم عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم”مجدي عبدالغني” 5000 جنيه لاتهامه بالبلاغ الكاذب في القضية التي تحمل رقم 13300 لسنة 2017، وقد كشفت تحقيقات نيابة الدقي تقدم السيد مصطفي سيد عبد الغني بدعوى يتم فيها شقيقه مجدي عبد الغني عضو اتحاد الكرة الشهير بـ”البلدوزر” بتقديم بلاغ كاذب ضده برقم 31838 جنح منطقة العجوزة وقد أشار البلدوزر في البلاغ الذي قدمه أن شقيقه”مصطفي” يتهمه بالتربح من منصبه وإفساد الرياضة المصرية والاستيلاء علي أموال أسرته وأشقائه، وقد تابع شقيقه في دعوته أن ما أشار إليه شقيقه لاعب الكرة السابق في حقه يعتبر بلاغ كاذب، نظرا لأنه يخالف الحقيق.

هذا وقد قرر اتحاد الكرة إسناد رئاسة البعثة الخاصة لمنتخب مصر موالد 99 إلى مجدي عبد الغني عضو مجلس إتحاد الكرة وقد بدأ منتخب الشباب لكرة القدم المعسكر الخاص به استعداد لدورة عمان الودية للشباب والذي سوف يشارك بها منتخب عمان،سوريا،أوزبكستان،بالإضافة إلى منتخب مصر في الفترة من 2 أكتوبر 2017 إلى العاشر من أكتوبر، وقد أشار المدير الفني لمنتخب الشباب حمادة صدقي بأنه سوف يتم اختيار 25 لاعب من بين 31 لاعب تم اختيارهم للمعسكر الخاص بمنتخب الشباب الوطني.

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من الجدير بالذكر أن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة وعدد من أعضاء مجلس الجبلاية قاموا بحضور العقيقة التي أقامها مجدي عبد الغني لحفيدته، وقد حرص رئيس اتحاد الكرة أبو ريدة وأعضاء اتحاد الكرة علي تلبية دعوة مجدي عبد الغني التي أقامها في الفيلا الخاصة به وبعد أن انتهت العقيقة جلس أعضاء اتحاد الكرة في وقاموا بالحديث عن المباراة المرتقبة للمنتخب المصري أمام نظيره منتخب الكونغو المحدد لها الثامن من أكتوبر الجاري بتصفيات كأس العالم روسيا 2018.