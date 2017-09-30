موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس يوم الأحد 1-10-2017 في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة للمباراة

Advertisements

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس في الدوري الإسباني، يستعد فريق برشلونة لإستقبال نظيره فريق لاس بالماس يوم الأحد الموافق لليوم الأول من شهر أكتوبر على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا، وذلك ضمن مباريات الأسبوع السابع من الدوري الإسباني 2017 – 2018 م.

موعد مباراة برشلونة ولاس بالماس:-

سوف تُقام مباراة برشلونة ولاس بالماس يوم الأحد الموافق لليوم الأحد من شهر أكتوبر على أرضية ملعب الكامب نو بإقليم كتالونيا، وذلك في تمام الساعة الخامسة والربع مساءً بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والربع عصراً بتوقيت القاهرة.

Advertisements

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة ولاس بالماس:-

ستكون مباراة برشلونة ولاس بالماس منقولة حصرياً على شبكة قنوات بي إن سبورتس وهي المالكة لحقوق نقل مسابقة الدوري الإسباني، على أن يتم نقل مباراة برشلونة ولاس بالماس تحديداً على قناة بي إن سبورتس HD 3 المشفرة بصوت المعلق عصام الشوالي.

أخر تحضيرات برشلونة لمباراته أمام لاس بالماس:-

سيدخل فريق برشلونة المواجهة تحت قيادة مدربه الإسباني إرنيستو فالفيردي عازماً على تحقيق إنتصاره السابع على التوالي في مشواره في الليغا في الموسم الحالي، وذلك من أجل الحفاظ على صدارته لجدول ترتيب الدوري الإسباني وحيداً دون أي شريك لمدة 10 أيام أخرى وخاصة في ظل فترة التوقف الدولي القادمة.

علماً بأن الفريق الكتالوني تنتظره العديد من المواجهات الصعبة للغاية عقب إنتهاء فترة التوقف الدولي مباشرة، ولعل أصعبها سيكون زيارته لكلاً من فريق أتليتكو مدريد وفريق أتليتك بيلباو في مباريات ستُحدد ما إذا كان الفريق الكتالوني قادراً على الفوز بلقب الليغا مع نهاية الموسم أم لا.

وعلى صعيد جدول ترتيب الدوري الإسباني يحتل فريق برشلونة الصدارة حالياً ويمتلك في رصيده 18 نقطة، فيما يحتل فريق لاس بالماس المركز السابع عشر في ترتيب الليغا ولا يمتلك في رصيده سوى 6 نقاط فقط.

مشوار برشلونة في الدوري الإسباني حتى الآن:-

برشلونة 2-0 ريال بيتيس

ديبورتيفو ألافيس 0-2 برشلونة

برشلونة 5-0 إسبانيول

خيتافي 1-2 برشلونة

برشلونة 6-1 إيبار

جيرونا 0-3 برشلونة

جدول مباريات برشلونة في الدوري الإسباني في شهر أكتوبر:-